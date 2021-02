Combien peuvent coûter des travaux de pavage ?

Se lancer dans les travaux de pavage nécessite également de s’informer sur les options, les contraintes que cela englobe, mais surtout sur le budget à prévoir. Cela vous permettra de vous organiser correctement et d’aller au bout de votre projet. Le coût d’un tel travail n’est pas fixe. Il vous sera néanmoins utile de connaître une marge de prix à prévoir en fonction du type de pavé que vous voulez poser.

Le coût du pavage d’une entrée avec un pavé de dalles ou un pavé uni

Le pavage d’un espace avec un pavé de dalles est en général composé d’un ensemble de blocs qui a près de 60 mm d’épaisseur. Ce pavé est fait avec un mélange de sable, de ciment et d’agrégat et dure entre 20 et 30 ans.

Ce sont des blocs que vous pouvez replacer lorsque vous remarquez que le sol à bouger après une infiltration d’eau ou autres. Le coût de mise en place d’un pavé uni est compris entre 9 € et 16,5 € le bloc. Pour obtenir un devis sur mesure, il vous faudra contacter une Compagnie de pavage à Laval Il est plus coûteux que l’asphalte, mais est cependant plus économique sur le long terme. Ceci est dû à sa résistance et à son entretien qui est très facile. Il est, en effet, possible de lui donner une magnifique apparence après-pluie.

Le coût du pavage d’une entrée avec un pavé asphalte

Le pavé asphalte a une longévité de près de 15 ans et constitue un matériau très peu dispendieux. Sa durée de vie peut s’allonger lorsque la fondation est faite avec le gravier adéquat.

Pour le pavage d’une allée avec ce type de pavé, vous devrez prévoir pour chaque pied carré installé entre 2,47 € et 8,25 €. Cela dépend bien évidemment de la superficie de l’espace à recouvrir, de la qualité et de la résistance du pavé asphalte qui est utilisé. Ce coût dépend aussi de la région dans laquelle vous vivez et de l’entreprise que vous avez choisi pour les travaux de pavage.

Le coût varie aussi de manière très importante en fonction de l’épaisseur du pavé asphalte que vous aurez à choisir. Ceci est déterminé suivant le type d’utilisation que vous aurez à faire de l’espace où le pavé sera installé. Si les véhicules y passeront, plus ces derniers sont lourds plus l’épaisseur du pavé à utiliser sera grande. Pour économiser sur le prix d’installation du pavé asphalte, faites les travaux via une température chaude.

Le coût du pavage d’une entrée avec un pavé en béton

Le pavé en béton se présente avec une couche de pigment extérieure. Son découpage pour installation n’est de ce fait pas très esthétique contrairement aux autres types de pavé. Il existe en une diversité d’épaisseurs qui détermine le coût de son installation. Les modèles qui ont plus de 8 cm d’épaisseurs ont la capacité de supporter une voiture lourde. Ceux qui ont une épaisseur inférieure à 8 cm supportent les véhicules légers. Le pavé en béton coûte entre 10 euros et 80 euros le mètre carré.