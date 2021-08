Conseils pour vous aider à économiser de l’argent lorsque vous faites du shopping en magasin

C’est toujours un plaisir d’économiser lorsque l’on fait son shopping en magasin, à l’aide du circulaire IGA. C’est encore plus vrai quand vos comptes bancaires sont particulièrement bas, et le besoin s’en fait ressentir. Vous devez alors trouver des moyens pour vous aider à obtenir plus, sans dépenser trop. Voici quelques conseils pour vous aider à y parvenir.

Planifiez à l’avance

Avant de quitter la maison :

1. Faites une liste des articles que vous avez l’intention d’acheter. 2. Parcourez la sélection de coupons, ainsi que les dépliants annonçant les soldes, afin de tenter de trouver ces items. 3. Tentez d’acheter les produits dont vous avez besoin grâce aux rabais, en utilisant des coupons ou en mélangeant les deux méthodes.

Respectez votre liste

En magasin, il est facile de repérer un produit qui pourrait vous plaire, sur le moment, et de l’insérer dans votre panier. Mais pour économiser de l’argent, nous vous recommandons de vous en tenir à la liste de vos courses, telle que préparée à la maison. Il est donc préférable de vous assurer que la liste d’articles dont vous avez besoin a été bien planifiée et couvre tout.

Recherchez les bons soldes

Soyez attentifs lorsque vous lisez les journaux, afin d’identifier un magasin proposant de bons soldes. Assurez-vous de passer en magasin avant que la période de vente ne soit terminée. Des prix plus bas n’indiquent pas nécessairement une bonne affaire. Le coût est peut-être réduit, mais cela ne veut pas dire qu’il est intéressant pour autant. Il est donc recommandé de patienter et d’attendre plus longtemps, dans certains cas, afin d’obtenir un prix encore plus bas.

Acheter en gros

L’achat en gros est une option idéale. Vous pouvez facilement ainsi obtenir une plus grande quantité d’un produit, au lieu d’acheter de petits paquets, qui seront, au final, beaucoup plus coûteux. Mais ce n’est pas automatiquement vrai. Il faut donc comparer, en magasin, le prix des emballages plus grands à ceux plus petits, afin de déterminer celui qui est le plus avantageux.

Résistez à la tentation de payer plus pour des marques connues

Les marques génériques ont la même qualité que les marques plus connues sur le marché, qui sont cependant bien plus coûteuses. Dans la plupart des cas, les clients paient pour la marque et l’emballage, et non pour un article de meilleure qualité. Il y a généralement plusieurs marques du même produit en magasin. Il vous est donc possible de choisir entre la marque la plus chère, les articles les moins chers ou les articles à prix raisonnable.

Le meilleur choix n’est pas toujours l’option la moins chère ; vous devez, entre autres, prendre soin de noter la date d’expiration de l’article acheté. S’il est bon marché, mais qu’il ne durera que peu de temps, il vaut mieux en choisir un autre. Dans un tel cas, un prix plus élevé peut, au final, vous faire économiser plus d’argent. Opter pour des marques génériques, réduira votre facture d’achat, et sera même plus rentable que l’argent économisé grâce aux coupons qui auraient été utilisés pour payer les grandes marques, en magasin.

Coupon

La première étape consiste à s’inscrire à la newsletter des magasins de votre choix. La plupart de ceux-ci possèdent des bulletins d’information, qui proposent des coupons et des remises ponctuelles. Entrez votre e-mail pour recevoir la newsletter et les mises à jour du magasin.

Il est conseillé de vérifier tous les magasins avant de s’y rendre. Chaque fois que vous prenez le temps de faire du shopping, vérifiez avant, dans divers points de vente, combien coûtent les articles que vous recherchez, afin d’obtenir les meilleurs prix et ainsi d’économiser de l’argent. Cela vous permettra d’avoir les informations qui vous permettront de négocier dans tous les magasins visités.