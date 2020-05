5 marques de vêtements hommes grande taille à connaître

Même si vous avez des formes et si vous faites une taille qui dépasse les standards, vous pourrez toujours vous habiller correctement et avec styles, mais il faut choisir des pièces adaptées à la morphologie. Pour bien choisir les vêtements de grande taille pour homme, il est indispensable de suivre quelques règles et de connaître les bonnes marques.

Bien choisir les vêtements de grande taille

Faire le bon choix de vêtements de grande taille pour homme sur https://www.monsieur-max.com/pret-a-porter/polos se base sur la morphologie. Si vous avez des rondeurs au niveau du haut du corps, vous pourrez vous mettre en valeur dans un vêtement ajusté que dans un vêtement ample. Pour le choix du bas, si vous avez des cuisses galbées et rondes, misez sur un pantalon ou un jean coupe droite qu’un slim. Mais encore, les textiles mats sont plus avantageux que les matières brillantes ou irisées comme le satin ou la soie, car ces dernières attirent le regard sur les petits défauts. En optant pour leurs vêtements spécialement pensés pour vous, vous n’aurez plus besoin de cacher vos rondeurs.

Le top 5 des marques à privilégier

Peu importe votre style vestimentaire, plusieurs marques répondent à vos besoins en matière d’habillement.

Tommy Hilfiger : Leader dans le secteur de vêtements masculins, cette marque datant du 1985 symbolise le prestige américain. Elle séduit par ses pièces au design travaillé. Tommy Hilfiger satisfait tous les hommes sans exception même les hommes grands et forts. Elle propose pour ces derniers des chemises, des shorts, des jeans… des habits de grande taille, discrets, sobres et d’une simplicité inégalée.

: Leader dans le secteur de vêtements masculins, cette marque datant du 1985 symbolise le prestige américain. Elle séduit par ses pièces au design travaillé. Tommy Hilfiger satisfait tous les hommes sans exception même les hommes grands et forts. Elle propose pour ces derniers des chemises, des shorts, des jeans… des habits de grande taille, discrets, sobres et d’une simplicité inégalée. Columbia : C’est depuis plus de 80 ans que la marque Columbia ravit les aventuriers téméraires amateurs d’activités de plein air et de grands espaces. Elle propose des chaussures de randonnée, des parkas imperméables … Mais Columbia, c’est aussi la référence pour les vêtements de grande taille et d’une qualité irréprochable. Chaque pièce pour homme de cette marque innovante se caractérise par son confort, son esthétisme et ses fonctionnalités.

: C’est depuis plus de 80 ans que la marque Columbia ravit les aventuriers téméraires amateurs d’activités de plein air et de grands espaces. Elle propose des chaussures de randonnée, des parkas imperméables … Mais Columbia, c’est aussi la référence pour les vêtements de grande taille et d’une qualité irréprochable. Chaque pièce pour homme de cette marque innovante se caractérise par son confort, son esthétisme et ses fonctionnalités. Dickies : C’est une marque américaine créée en 1922 prônant le style casual et workwear. Elle offre des habits robustes dans des coupes droites. Les vêtements peuvent aller jusqu’à 2 ou 3XL, il est même possible de trouver de plus grande taille jusqu’à 5 et 6 XL. Tous les articles sont de qualité et sont fabriqués avec du coton haut de gamme.

: C’est une marque américaine créée en 1922 prônant le style casual et workwear. Elle offre des habits robustes dans des coupes droites. Les vêtements peuvent aller jusqu’à 2 ou 3XL, il est même possible de trouver de plus grande taille jusqu’à 5 et 6 XL. Tous les articles sont de qualité et sont fabriqués avec du coton haut de gamme. Levi’s : Vous connaissez sûrement cette marque, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de sa collection « Big&Tall » ? Cette dernière comprend plusieurs vêtements branchés de grande taille pour homme, et ils sont disponibles jusqu’au 5XL. Ils sont confectionnés dans de beaux tissus pour habiller chacun convenablement.

: Vous connaissez sûrement cette marque, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de sa collection « Big&Tall » ? Cette dernière comprend plusieurs vêtements branchés de grande taille pour homme, et ils sont disponibles jusqu’au 5XL. Ils sont confectionnés dans de beaux tissus pour habiller chacun convenablement. Timberland : Les vêtements et les chaussures (42 à 52) de cette marque fondée en 1952 se reconnaissent par leur style contemporain et leur confort optimal. Travail, promenade, campagne, urbain… les articles de Timberland répondront à vos besoins qu’importe votre morphologie. L’innovation et technologie sont au cœur de sa préoccupation.

Vous êtes aussi invite à lire Comment bien faire pousser sa barbe ?