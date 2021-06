Bijoux : les tendances de cet été

L’été rime avec petites tenues : robes légères, petites jupes, minishorts, débardeurs… mais de telles tenues vestimentaires estivales ne passent pas sans les accessoires, on parle bien évidemment de bijoux. Bracelets, colliers, bagues, boucles d’oreilles en or… tout y passe pour notre grand bonheur. Cette année, quelques bijoux sortent du lot, et si vous souhaitez être à la pointe de la mode, découvrez-les tout de suite.

Les colliers

Cet été, on adore l’accumulation de colliers, il faut jouer sur la longueur, les formes et les styles. Pour un effet dégradé et pour la mise en avant du décolleté, on porte en même temps les colliers avec de fines perles, les modèles talismans, les pendentifs minimalistes, les médaillons porte-bonheur, les chaînes fines… L’ensemble rehausse à merveille un t-shirt blanc ou un débardeur. Si on aime les colliers de surfeur, ils s’accumulent aussi. Généralement très coloré, un seul suffit également pour habiller un beau décolleté. L’autre must have est le collier à chaîne doré. Bijoux en or peut se marier avec des chaînes fines ou des cordons colorés. C’est l’heure d’assumer pleinement les bijoux voyants.

Les bracelets

Pour cette période estivale, le poignet ne reste jamais nu. Plus il en a sur le poignet, plus c’est mieux. On apprécie tellement le mélange de styles : bracelets brésiliens, coquillages, en perles colorées, en tissus, joncs argentés ou dorés… on n’oublie pas d’y insérer des bijoux en or afin de bien mélanger les métaux et les styles. Pour une allure très tendance et vitaminée, la règle est de multiplier les modèles même les plus extravagants, les imprimés et les couleurs. Le tout peut être accompagné d’une montre à la mode. La tendance descend aux pieds avec un bracelet de cheville en coquillages ou en perles. Que ce soit à la cheville ou au poignet, la mode est aux arts divinatoires.

Les bagues et les boucles d’oreilles

Les bagues, là encore, l’accumulation est en vogue. Cet été, on ose désormais les bagues fines à porter aux 5 doigts de la main, on n’hésite pas à styliser avec des bagues en or. Mais si possible, on évite le pouce, c’est démodé. On adore également les modèles aux formes variables et aux couleurs pop. Concernant les boucles d’oreilles, le choix se fait suivant la forme du visage et la coiffure. Le choix est large entre les puces, les gros modèles, les pierres, les plumes, les fluo, les pompons… Pour l’originalité, on dépareille les compositions d’une oreille à l’autre, on joue sur l’asymétrie en laissant une oreille nue…