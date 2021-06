Ai.Marketing : Faut-il faire confiance à ce nouveau robot ?

Si c’est la première fois que vous vous lancez dans la MLM en rejoignant une société de Cash-back, vous voulez être sûr qu’il ne s’agit pas de l’arnaque. Quand on est débutant dans la MLM et qu’on est dénué de compétences, il est important d’avoir toutes les informations nécessaires afin que notre investissement ne soit pas voué à l’échec. Peut-on vraiment faire confiance à ce nouveau robot Ai Marketing ? Notre Réponse.

Ai. Marketing, c’est quoi ?

Ai marketing est la plateforme de publicité en ligne de Wexford Alliance Limited. La société s’engage dans la recherche scientifique, l’intelligence artificielle et le marketing Internet. Le marketing se conjugue avec le marketing et l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle rend votre automatisation marketing plus intelligente. Il permet de traduire les données en décisions, en interactions significatives et avoir un impact positif sur les résultats. Tout est question de données, mais ce qui compte le plus, c’est de transformer rapidement et avec précision les données en informations exploitables. En d’autres termes, la vitesse à laquelle les tâches marketing sont exécutées et mise en œuvre est un élément essentiel que le AI Marketing peut apporter à votre entreprise.

Lorsque l’AI Marketing et l’apprentissage automatique sont utilisés, ces plateformes peuvent collecter des données précieuses sur les clients qui permettent aux équipes marketing d’augmenter les taux de conversion et d’améliorer l’expérience client. Les équipes marketing peuvent ensuite analyser toutes ces données pour créer une vue plus nuancée du client, même en tenant compte de facteurs supplémentaires.

Le site Ai Marketing fonctionne avec une intelligence artificielle (robot) appelée Marketbot. Ai Marketing propose de faire de la publicité à ses clients ou agrégateurs via Marketbot et de recevoir des commissions sous forme de cashback.

Comment fonctionne le bot Ai Marketing (Marketbot) ?

Le bot analyse les tendances des médias sociaux et les requêtes de recherche. Les résultats de l’analyse sont utilisés pour sélectionner des mots clés et des tendances régionaux populaires. Les produits et programmes tendance étaient liés à des programmes de remise en argent sur de nombreux sites Web. Ensuite, l’équipe marketing fait de la publicité sur Google, Yandex Direct, Instagram, Facebook et d’autres plateformes Internet. Le robot dispose de 48 heures de temps de contrôle pour être en état de marche. Lorsque les clients intéressés par la publicité dépensent de l’argent pour des produits ou des services, vous recevrez des commentaires en attente sur Marketbot. La remise des gans ne sera confirmée qu’après la date limite de l’agrégateur et que le client ne demandera pas de remboursement.

Robot AI. Marketing, Arnaque ou pas ?

Il existe deux manières différentes pour tirer profit du Ai Marketing ou Marketbot. D’abord, vous pouvez vous servir de ce robot intelligent pour vendre vos produits ou services en ligne des entreprises. À l’inverse, lors de l’achat en ligne ou l’achat physique de ces entreprises, vous pouvez aussi tirer profit du Robot AI. Marketing.

Dans le cas de la vente des produits ou service, vous devrez mettre de l’argent à la disposition du robot et ce dernier s’en sert pour promouvoir et faire la publicité des produits les plus tendances et les plus demandés du marché. Dans le deuxième cas, c’est-à-dire l’achat des produits sur la plateforme, vous devrez scanner les reçus qui prouvent l’achat que vous avez effectué sur la plateforme. Vous bénéficiez ensuite d’un rendement sur investissement d’au moins 20% par mois.

Arnaque ou pas ! Ai. Marketing a fait preuve de fiabilité avec des nombreux utilisateurs (Vous pouvez retrouver l’avis sur Ai.marketing de l’expert Paul Martinez). Vous trouverez en ligne des nombreux avis positifs sur ce robot Ai. Marketing. Mais pour votre quiétude, les professionnels conseillent de retirer le montant de votre investissement au moment du premier gain et ensuite de poursuivre à tourner votre compte avec vos cashbacks et l’augmentation du retour sur investissement avec l’AI. Marketing

L’IA aide les marketeurs à mieux comprendre les clients et à améliorer l’expérience client. Le marketing basé sur l’IA permet aux spécialistes du marketing de créer une analyse client prédictive et de concevoir un parcours client plus ciblé et personnalisé, ce qui augmente efficacement le retour sur investissement de chaque contact client.

Grâce à ce système, les spécialistes du marketing peuvent obtenir de meilleures informations sur les clients et savoir mieux les regrouper, et les conduire à l’étape suivante pour apporter la meilleure expérience au cours de leur parcours.

En analysant en profondeur les informations sur les clients et en comprenant ce qu’ils veulent réellement, les spécialistes du marketing peuvent maximiser le retour sur investissement sans gaspiller des budgets. Ils peuvent également éviter de s’attarder sur des campagnes abrutissantes qui agacent les clients.