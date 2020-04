Comment se comporte le bitcoin en 2020 sur les marchés financiers ?

Il semble que malgré la crise que nous connaissons présentement, le bitcoin parvient à se maintenir sur les marchés financiers. Il a même connu une importante augmentation au niveau des transactions au cours de trois premiers mois de l’année. Petit rappel sur ce qu’est un bitcoin et son évolution depuis son apparition en 2009.

Le bitcoin sur les marchés aujourd’hui

Les échanges de bitcoin ont connu une hausse de 61 % de transactions au premier trimestre de 2020 pour une valeur s’élevant à 154 milliards de dollars US selon le site The Block, spécialisé dans le domaine. Durant le mois de mars, le volume moyen de transactions s’élevait à 1,7 milliards et a atteint un pic le 12 mars à 4,77 milliards. Toutes ces transactions ont cependant peu affecté la valeur du bitcoin qui n’a connu une progression que de 4 % entre ces deux périodes.

On pourrait croire que ce sont là des chiffres record pour la monnaie, mais ce n’est pas le cas. Le bitcoin a connu son plus grand volume de transactions au deuxième trimestre de 2019, lorsque celui-ci a atteint 169 milliards de dollars. Il se transigeait alors en moyenne à 7 277 dollars contre 6 400 au 1er avril. La valorisation totale du bitcoin à ce jour s’élève à près de 130 milliards de dollars.

Mais qu’est-ce qu’un bitcoin ?

Le bitcoin est apparu sur le marché en 2009. Comme la plupart des monnaies virtuelles (Ethereum, Ripple…) n’est pas administrée par une banque. Elle est émise sous le protocole du blockchain, une technologie qui stocke et transmet des informations de manière transparente, sécurisée et sans contrôle externe.

Cette monnaie virtuelle peut être échangée en argent, selon les cours boursiers du jour, ou contre d’autres formes de crypto-monnaies de plus en plus courantes. À ce jour, on ne connaît encore que le pseudonyme de son inventeur : Satoshi Nakamoto. Son opération est cependant bien établie et les marchés sont de plus en plus friands de bitcoin.

Le code initial de la crypto-monnaie à limité son émission à 21 millions d’unités. Au départ, en 2009, il se créait 50 bitcoins à toutes les 10 minutes. Aujourd’hui se chiffre est passé à 12,5. Le montant total devrait être atteint vers 2140. Notons qu’en 2018, la crypto-monnaie avait déjà atteint la barre des 17 millions, soit 80 % de sa capacité.

Cours du bitcoin depuis sa création

La valeur du bitcoin est déterminée uniquement par la loi de l’offre et la demande. Il n’existe pas de valeur officielle comme pour les monnaies mises en circulation par les pays. C’est ce qui explique en partie les grandes variations de cours qu’a subit le bitcoin depuis sa création. L’année 2017 demeurera à tout jamais celle qui a changé son parcours. La monnaie a commencé l’année autour de 1000 dollars avant de connaître une croissance fulgurante et d’atteindre les 16 000 dollars, cette même année. Cependant, il s’est effondré au cours de ce dernier mois.

Il a fallu deux ans avant que la monnaie ne soit répertoriée sur les marchés. Elle s’évalue généralement en dollars US ou en euros, mais parfois aussi en yen et en yuan. Il faut savoir que les Asiatiques sont de grands acheteurs de crypto-monnaies.