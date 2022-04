L’or est un moyen fiable de diversifier et de protéger sa richesse : c’est un secret de polichinelle pour tous les bons investisseurs. On distingue deux principaux types d’or sur le marché, l’or physique et l’or papier. La banque fait partie des options qui s’offrent aux investisseurs pour acquérir cet actif financier tant convoité. Découvrez comment investir dans l’or avec une banque !

Recourir à un spécialiste

Le marché de l’or comme ceux de la plupart des matières premières est complexe nécessitant des connaissances spécifiques et une capacité d’analyse poussée. De ce fait, faire appel à un spécialiste permet de réduire les risques de mauvais investissements.

Le spécialiste maitrise en effet les caractéristiques et les tendances du marché. Du fait de son expertise, il est à même d’orienter vers le type d’actifs le mieux en adéquation avec l’horizon de l’investissement. Il peut pareillement faire les meilleures recommandations pour tout autre paramètre.

Le spécialiste peut également racheter l’or ou accompagner l’investisseur dans sa mise en vente le moment venu. Dès lors que les informations pertinentes comme les prévisions de cours sont à disposition, on peut s’intéresser à l’achat du métal précieux.

Délivrer l’ordre d’achat à la banque

Il faut suivre certaines étapes pour donner à la banque un ordre d’achat de l’or pour son compte. Commencez par choisir une banque. En effet, toutes les banques ne s’impliquent pas sur le marché de l’or. Il convient de choisir une banque habituée à de telles transactions pour faciliter et accélérer son acquisition.

Il faut ensuite posséder un compte bancaire fourni d’un montant capable de couvrir son achat. L’un des avantages d’opter pour la banque dans sa stratégie d’investissement est de pouvoir bénéficier de l’accompagnement à travers un prêt permettant de compenser le déficit de fonds.

Enfin, on doit délivrer à la banque un ordre d’achat. Dans la mesure où acheter de l’or à la banque permet d’opérer comme pour une action, il est tout à fait possible d’acheter à cours limite ou au cours du marché.

Acquérir de l’or au cours limite se manifeste par un achat à un cours fixé par le client lui-même. L’acquisition du métal jaune n’est alors possible que s’il existe une offre d’or à ce prix. Le risque dans ce cas de figure est de ne pas trouver d’offreur à ce prix inférieur. Il y a alors un risque de retarder ou d’annuler son investissement.

Par ailleurs, une opération d’acquisition d’or sur le marché peut s’opérer par un achat au cours du jour. En principe, ce cours est fixé par un organisme tiers pour les pièces. Cela se fait une fois par jour pour les lingots et les autres formes d’or.

Les prix évoluant au gré de la confrontation entre l’offre et la demande, l’investisseur donne l’ordre d’acquisition en fonction de ses prévisions. Sur la base de ses attentes, de son budget et de divers autres paramètres, l’investisseur doit choisir une de ces deux options.

Les précautions à prendre

Investir dans l’or par une banque requiert de prendre certaines précautions. D’abord, recourir à une banque entraine le prélèvement d’une commission. Elle est plus ou moins importante en fonction du montant de l’investissement. Ensuite, conserver l’or nécessite des moyens particuliers. Il s’agit notamment de la détention d’un coffre-fort. Ceci peut s’avérer couteux à long terme.

Enfin, la fiscalité de l’or relève d’un régime spécial de taxation. La taxe forfaitaire qui s’applique sur le montant du prix de la vente est de 11,5 % depuis le 1er janvier 2018 pour l’or physique.

Depuis le 1er janvier 2006, il est possible de profiter du régime des plus-values réelles dès lors qu’on peut justifier du prix et de la date d’acquisition. Dans ce cas, le taux sur les gains est de 36,2 %, prélèvements sociaux inclus.

Les bénéfices sur les produits de l’or papier sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 %. Il faut intégrer tous ses paramètres pour sa prise de décision afin de réaliser un investissement fructueux.